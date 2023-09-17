Elektrikli testere yüzünü kesti
Bahçesindeki ağacı kesmek isteyen Sabri Polat'ın kullandığı elektrikli testere bir anda fırlayarak yüzüne çarptı. Yüzünden ağır yaralanan Polat, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sol gözünü kaybetme riski bulunan Polat'ın, genel sağlık durumu ise iyiye gidiyor.
Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Sabri Polat, 10 Eylül günü elektrikli testereyle bahçesindeki kavak ağacını kesmek istedi.
Polat ağacı kesmeye çalıştığı sırada kullandığı testere sekerek yüzüne çarptı. Çalışır haldeki testereyi kontrol edemeyen Polat yüzünden yaralandı.
Özel araçla ilçe merkezine götürülen Polat, ambulans buradan da helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.
Ameliyata alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Polat’ın bir gözünü ise kaybetme riski var. (DHA)