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Elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elinde çiçekle yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişi tarafından tabanca ile vurulan S.A. (37) isimli kadın, taksiyle hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Elinde çiçekle yürüyen kadına silahlı saldırı

İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa mahallesinde S.A. isimli kadın, elinde çiçekle arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada, yanına gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından tabancayla vuruldu.

ELİNDEN VE BACAĞINDAN YARALANDI

Elinden ve bacağından yaralanan S.A., kanlar içinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralı S.A., bölgeden geçen bir taksiyle İzmit SEKA Devlet Hastanesine götürüldü. Kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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