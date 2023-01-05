Emek örgütlerinden İmamoğlu’na destek ziyareti

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası bulunan, terör soruşturması ile karşı karşıya olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sendikalar destek ziyaretinde bulundu.

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Aralarında Türk-İş, TOLEYİS, TÜMTİB, TEZKOOP, TGS'nin de bulunduğu emek örgütlerinin yöneticileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki başkanlık binasında ziyaret ederek destek verdi.

Emek örgütlerini ağırlayan İmamoğlu “Ülkemizde bazen bu konulara bakışımız normal hale gelince insan üzülüyor. Olmaz dediğimiz her şeyin olduğu bir ülke haline geldik. Her şeyi göze almış bir akılla mücadele içindeyiz. Bu tür anlardaki hassasiyetleri önemsiyoruz, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

“ADALET YERİNİ BULUR DİYE ÜMİT EDİYORUZ”

TOLEYİS Genel Başkanı Cemail Bakındı “2023 yılında Türkiye'nin kaderi çizilecek. İyi günler inşallah gelecek. Böyle bir istikrarsız dönem yaşamadık. Ülkemiz için hayırlı olsun. Bu ülke çok sıkıntıda olsa biz ekmeğimizden fedakarlık yaparız. 20 Temmuz Barış Harekatı olduğu gün biz 2.5 yevmiyemizi askeriye bıraktık. Bu ülke bizim. Ülke huzur içinde olsun biz de karnımızı doyuralım yeter” dedi.

Türk-İş Mali Genel Sekreteri ve Yol-İş Genel Başkanı Ramazan Ağar da “Çalışma hayatında bu kadar dengesizlik, olumsuzluk yaşamadık. 12 Eylül'ü de gördük, sonrasını da gördük. 50 yıldır çalışma hayatı içindeyiz, ücretler arasında bu kadar dengesizlik görmedik. İnsanlar mutlu huzurlu olmak evini rahat geçindirmek ister ama bu haklara sahip değiliz. Sizin yaşadığınız süreci takip ediyoruz. O sürecin haksız olduğunu düşünüyoruz, adalet yerini bulur diye ümit ediyoruz. Adalet var mı yok mu tartışılır tabi. Ülkede bir ciddiyetsizlik var. Bir gün bir şey veriliyor, ertesi gün başka bir şey veriliyor. Kimin ne yaptığı belli olmaz hale geldi. Geçmişten beri kaç hükümet kaç cumhurbaşkanı ile çalıştık… Devlet adamlığının ciddiyeti bizim için önemli. Devlette adap erkan diye bir şey var. Bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. İnsanlarımız evini geçindiremez hale geldi. Esas ekonomik durumu hanımlara sormak lazım. Hanımlarımız gidiyor markete gidiyor ‘iki şey aldım 400 lira verdim, nasıl geçineceğiz' diyor” ifadelerini kullandı.

“ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ”

İmamoğlu da sendika yöneticilerine destekleri için teşekkür ederek “Bugünün Türkiye'sinin fotoğrafını da çekmiş oldunuz. Zorlukların farkındayız. Ama zorlukların yaşandığı esnada kurumlarımızı korumanın yanı sıra ikinci sırada emekçilerin hakkını korumak bizim esasımızdır. Üç tehdit var, yakın zamanda başka bir şeyi daha konuşuyor olma ihtimalimiz de var ne yazık ki. Bu ülkenin enflasyon ortamı olsun, siyasi istikrarsızlık ve alınan kararların temelinde bir deneyim bilim olmaksızın o günün siyasi tansiyonunu yönetme adına yapılmış işler oluyor… Tüm bunlara rağmen deneyimli bir kadromuz var. Sizler çok deneyimlisiniz. Beraber düşünerek en doğru adımları atarız. İnşallah bu ülkenin yetişmiş insanların hak sahibi, söz sahibi olduğu liyakatle kurumların yönetildiği bir dönemi inşa ederiz” diye konuştu.

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