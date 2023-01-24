Emek ve Özgürlük İttifakı: Adayımızı kısa bir zaman içinde açıklayacağız

Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenleri seçim gündemiyle HDP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçimi, seçim süreci ve sandık güvenliği gündemleriyle gerçekleştirilen toplantı ardından yapılan yazılı açıklamada, üzerinde uzlaşılan bir Cumhurbaşkanı adayının belirlenerek, kısa bir zaman içinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

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Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partiler, seçim gündemiyle HDP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Genel Sekreteri Emre Öztürk, Parti Sözcüsü Özge Akman, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu üyeleri Perihan Koca, Juliana Gözen, Pelin Kahiloğulları, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Sözcüsü Barış Kayaoğlu, yöneticileri Erdal Ataş, Dilşat Cambaz Kaya, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar katıldı. Görüşmenin ardından Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri toplantının sonuç bildirgesini açıkladı.

“ADAYIMIZI EN KISA SÜREDE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçimi, seçim süreci ve sandık güvenliği gündemleriyle gerçekleştirilen toplantının sonuç bildirisi şu şekilde:

* “Yürütülen tartışmalar neticesinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, doğrudan diyalog ve açık müzakere yöntemi ile gerçekleştirilebilecek görüşmelere tümden kapalı olunmamakla birlikte, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri olarak üzerinde uzlaşı sağladığımız bir aday belirlemeye prensip olarak karar verdik.

* Mevcut iktidarı yenilgiye uğratacak, bu rejimin inşasını durduracak, demokratik ve emekten yana bir geleceği kuracak olan ittifakımız, seçim takvimini de göz önünde bulundurarak halkımızı seçeneksiz bırakmıyor.

* Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkelerimize dayanarak belirleyeceğimiz adayımızın ismini, en geniş emek ve demokrasi güçleriyle sürdürülen müzakereler ve çalışan mekanizmalarımızın varacağı netice ışığında, kısa bir zaman içinde kamuoyu ile paylaşacağız.

“SEÇİMLERDEN GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE ÇIKACAK FORMÜLLER ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

* Parlamento seçimleriyle ilgili toplantımızda yürütülen tartışmalar sonucunda da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın renkli, çoğulcu ve dinamik yapısını Meclis'te en geniş biçimde temsil edecek ve seçimlerden güçlü bir biçimde çıkacak formüller üzerindeki çalışmaların sürdürülmesi konusunda kararlığın altını çizdik.

SANDIK GÜVENLİĞİ VURGUSU

* Grev yasaklarının, siyasi yasakların, her alanda uygulanan baskının ve şiddetin artarak devam ettiği bir atmosferde, seçim süreci ve sandık güvenliğine dair tüm toplum kesimleriyle sürdürdüğümüz ortak çalışmaları hızlandırarak büyütme ve genişletme kararı aldık.”