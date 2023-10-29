Emekli amiralden selamlama eleştirisi

Emekli amiral Türker Ertürk, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında, Vahdettin Köşkü'nde bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel başkanı Erdoğan'ın ve bazı komutanların selamlaşmasına tepki gösterdi.

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Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Donanması’na ait 100 gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçerken; Türk Yıldızları ve SOLO Türk dahil olmak üzere 20 muharip uçağı ise İstanbul semalarında gösteri yaparken, tarihi tören sırasında Vahdettin Köşkü’nde bulunmayı yeğleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ve bazı komutanları selamladı.

SÖZCÜ Televizyonu'nun 100. Yıl özel yayınına konuk olan Emekli amiral Türker Ertürk, selamlamayı eleştirdi.

“TARİH BOYUNCA FIRKATEYN DOLMABAHÇE'YE DEMİRLER, CUMHURBAŞKANI ORAYA ÇIKARDI”

“Gönül arzu ederdi ki bu resmi geçidi biz Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yapalım” diyen Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Çünkü bizim hem Osmanlı'daki hem de Cumhuriyet geleneklerimizde bu tür resmi geçidi kuzeyden güneye doğru yapılır. Padişah ve Cumhurbaşkanı sancaktan selamlanır. Geçmişte hep böyle olmuştu.

*Donanmanın ana üssü eskiden Kasımpaşa'daydı. Kasımpaşa'dan Donanma çıkar, kuzeye doğru ilerler, Dolmabahçe'nin veya Hisar'ın önünden sancaktan dönüşle güneye doğru dönerdi ve Padişahın huzurundan, Sarayburnu'ndan sancaktan selamlayarak geçerdi.

*Biz de Cumhuriyet tarihi boyunca Dolmabahçe önlerine bir firkateynimiz demirler, onun üzerine Cumhurbaşkanı çıkar, Cumhurbaşkanı'nın sancağı çekilir ve bütün Donanma Cumhurbaşkanı'nın önünden geçerdi.

“CUMHURİYET'E KARŞI BİR TAVIR İÇERİSİNDESİNİZ DEMEKTİR”

“Yanında kim olmalıydı biliyor musunuz?” sorusunu da soran Ertürk, “Deniz Kuvvetleri Komutanı, Kuvvet Komutanları, Genel Kurmay Başkanları olmalıydı. Geleneklerimizde hep bu vardı. Ama bugün görüyorum ki Deniz Kuvvetleri Komutanı şu anda törendeki en baştaki gemide. Halbuki Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın geleneklerimiz açısından olması gereken yeri, Cumhurbaşkanı'nın yanıydı. Cumhuriyet esasında monarşiye karşı kurulmuştu. Siz eğer Vahdettin diyorsanız, Cumhuriyet'e karşı bir tavır içerisindeniz demektir” ifadelerini kullandı.

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