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Emekli Büyükelçi Ethem Kutlu Özgüvenç hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, emekli büyükelçi Ethem Kutlu Özgüvenç'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Emekli Büyükelçi Ethem Kutlu Özgüvenç hayatını kaybetti

Emekli büyükelçi Ethem Kutlu Özgüvenç yaşamını yitirdi. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “1964-2002 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Bangladeş ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Ethem Kutlu Özgüvenç’i (1937, Mihaliçcik) 1 Ekim 2023 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

* Merhum Büyükelçimizin cenazesi 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.” (DHA)

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