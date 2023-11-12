Emekli çiftçilerden ikramiye isyanı

Emekli çiftçiler, 'çalışan' görünmeleri nedeniyle emekliye verilen 5 bin TL ikramiyeyi alamadıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin liranın ödemesine başladı. Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere ise aylıktaki hisseye göre ödeme yapılacak. Ancak emekli çiftçiler bu imkandan faydalanamayacak.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Mağdur olduklarını ifade eden emekli çiftçilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı geldi. Çalışıyor göründüğü için ikramiyeden faydalanamayan emekli çiftçilerden Başer Yıldırım, ahırda çalışırken derdini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatmak için video çekti.

“SUÇUMUZ ÇİFTÇİ OLMAK MI?”

Hayal kırıklığına uğradıklarını ifade eden Başer Yıldırım şunları söyledi:

*Emeklilere verilen 5 bin lira biz emekli çiftçilere yok, çalışan göründüğümüz için. Zaten zor şartlarda üretim yapan çiftçileriz, bize neden verilmesin.

*Biz devletimize, milletimize katkıda bulunuyoruz. Nasırlı ellerimizle çalışan çiftçileriz. Bizi bundan niye mahrum ediyorsunuz.

*Biz zor şartlar altında çiftçilik yapıyoruz. İnan tarlamıza gübre alamıyoruz. hayal kırıklığına uğradık, bize de verilmesini istiyoruz. Biz mağduruz, suçumuz çiftçi olmak mı sayın cumhurbaşkanım. (ANKA)

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