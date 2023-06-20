Emekli emniyet müdürüne ‘çocuğa cinsel istismar’dan hapis

Emekli emniyet müdürü Ahmet Y.'ye, sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyl13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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3. sınıf emniyet müdürü rütbesi ile 2015 yılında emekli olan Ahmet Y., Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sahibi olduğu köpek eğitim merkezinde köpeklerini eğitim için getiren İ.A. (16) ve D.C. (15) adlı kızlara cinsel istismarda bulundu.

CEP TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Çocukların ailelerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Y, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y.’nin evinde ve köpek eğitim merkezinde arama yapıldı. Cep telefonunda köpek eğitim merkezindeki kız çocuklarına ait video ve fotoğraflar bulundu.

Videolarda Ahmet Y.’nin, kız çocuklarını yönlendirdiği ve özel bölgelerini görüntülemeye çalıştığı görüldü. Ahmet Y’nin yine cep telefonunda küçük yaşta kız çocuklarına ait videolar ve fotoğraflar da bulundu.

Soruşturma sonunda Ahmet Y. hakkında ‘eğitici-öğretici tarafından zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 60 yıldan 84 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SON SAVUNMASI: AİLE ÜZERİME İFTİRA ATIYOR

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Ahmet Y., karar duruşmasında hazır bulundu. Ahmet Y., son savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, “Aile üzerime iftira atıyor. Ben bu suçu işlemedim” dedi.

Mahkeme heyeti Ahmet Y.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, ‘sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi. (DHA)

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