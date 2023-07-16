Emekli Korgeneral Aksakallı, 15 Temmuz gecesini anlattı

Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, şehadet emrine kadar 15 Temmuz gecesi boyunca Ömer Halisdemir ile 8 kere görüştüklerini söyledi.

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Aksakallı, Habertürk canlı yayınında 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz günü bir düğünde olduğunu söyleyen Aksakallı, düğünden çıktığı esnada darbeciler tarafından zorla gözaltına alınmaya çalışıldığını, bu arbedede eşinin yaralandığını bildirdi.

“DARBECİLERDEN KURTULDUM”

Daha sonra darbecilerden kurtulduğunu ifade eden Aksakallı, “Birliğimizi aradım, nöbetçi amirini. Nöbetçi amiri, kurmay albayların karargahı ele geçirdiklerini ifade etti. Hareket merkezini aradım. Darbeci albay çıktı. ‘Ne oluyor’ dedim ‘Komutanım Genelkurmaydan mesaj geldi, TSK yönetime geldi, görevden alındınız, sizin yerinize Semih Terzi Özel Kuvvetlere atandı’ dedi. Semih Terzi’yi arattım. İkaz ettirdim. ‘Bu eylemden vazgeç’ diye. Dalga geçerek burada uygun olmayan ifadeler kullandı.” diye konuştu.

“BİTMEYEN BİR GECE BAŞLADI”

Darbe esnasında Fetullahçı olmadığını bildiği birlik komutanlarıyla temasa geçtiğini dile getiren Aksakallı, “Her dakikası dramatik olan bitmeyen bir gece başlamış oldu.” dedi.

“O GECE 8 KERE GÖRÜŞTÜK”

Semih Terzi’nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir’i aradığını bildiren Aksakallı, şöyle devam etti:

“Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. O günkü makam korumasında Ömer Halisdemir vardı. Ömer’i aradım. Bizim komuta katı diğer bölümlerden bağımsızdır. Durumu Ömer’e kısaca söyledim. ‘Keşif yap, durum nedir bana ilet’ dedim. Ömer çıktı, ‘komutanım harekat merkezine yöneldiler. Çok iyi silahlı tesisatlı adamlarla harekat merkezini emniyete almışlar, bertaraf edilmesi için mi planlama yapacağız’ dedi. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile.”

“BABA-OĞUL GİBİYDİK”

Ömer Halisdemir ile 1997’den beri birlikte çalıştıklarını dile getiren Aksakallı, “Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. O gece dramatik hadiseler yaşandığı gecede ‘Ömer’ dedim ‘Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi’. 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi’nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. ‘Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi’ dedim. ‘Komutanım feda olsun’ dedi. ‘Hakkını helal et’ dedim. ‘Komutanım helal olsun, siz de helal olsun’ dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi.” açıklamasında bulundu.

Semih Terzi’nin öldürülmesinin Fetullahçı teröristlerin morallerini bozduğunu söyleyen Aksakallı, Semih Terzi’ye yönelik operasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

“CEBİNDE BİZİM 8 MADDELİK EMİR VARDI”

Şehit edilen Ömer Halisdemir’in naaşına yöneldiğini aktaran Aksakallı, “Tarif edilmez duygular. Duamızı okuduk, alnından öptüm. Tekrar helallik istedim. Cebinde de bizim 8 maddelik emir vardı. Biraz kanlanmış, dışarı çıkmıştı.” dedi.

Darbeyi önlemek için farklı noktalara asker gönderdiğini belirten Aksakallı, “Her noktada polisimizin üstün cesaretini, yardımlarını gördüm o gece. Polisimizin o geceki cesareti, kahramanlığı anlatılamaz. Müthiş bir dayanışma ve mücadeleydi.” diye konuştu. (AA)

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