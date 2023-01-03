Emekli maaşıyla ilgili öneri AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için verdiği kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü gündemine alınması önerisi AKP ve MHP tarafından reddedildi. Aydoğan, “Burada parmaklarınızı kaldırdıktan sonra arkada son model arabalarınıza binip huzur içinde gidebilecek misiniz?” dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda bugün, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan tarafından hazırlanan ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini öngören kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. Kanun teklifi ile ilgili konuşan Aydoğan, “Asgari ücret de matah bir ücret değil. Ama şu anda sizinle konuşabileceğimiz ancak bu. Çünkü asgari ücreti bu ülkede ortalama ücret haline getirdiniz. Yüzde 50'den fazla insan asgari ücret alır halde” dedi.

“BİZİMLE DALGA MI GEÇİYOR, KAFA MI BULUYORSUNUZ?”

Aydoğan, bir yurttaşın “15 yıl önce bu ülkeye buzdolabını getirdiklerini söyleyenlere ne olursunuz parlamentoda söyleyin. Bizim evimizde 40 yıldır buzdolabı var ama bugün buzdolabının içine koyacak herhangi bir şey bulamıyoruz” dediğini aktararak şunları söyledi:

* “Yoksulluk ile beraber baş başa bıraktığınız bir ülkede yaşıyoruz. Bugün müjde veriyorsunuz, aslında yüzde 16 artırmamız lazımdı da emekli maaşlarını, Sayın Cumhurbaşkanımız lütfediyor, yüzde 25'e çıkarıyor. Ne anlatıyorsunuz siz, bizimle dalga mı geçiyor, kafa mı buluyorsunuz?”

Aydoğan, iktidara “Emekliye asgari ücret düzeyinde ücreti çok mu göreceksiniz, yoksa bugün az da olsa bunu verelim mi diyeceksiniz” diye seslendi.

Aydoğan, “Burada parmaklarınızı kaldırdıktan sonra arkada son model arabalarınıza binip huzur içinde gidebilecek misiniz? Soruyorum size şimdi. Ya bu milleti o son model arabalarınızla sırtınızı dönerek, sokakta bırakmaya devam edeceksiniz. Ya bu konunu geçireceksiniz. Ya bu kanunun benzerini siz getireceksiniz, birlikte geçireceğiz. Ya da sizi sokağa çıkarmayacağız, haberiniz olsun. Bu millete daha fazla açlığı reva göremezsiniz. Aklı ile dalga geçemezsiniz, kaynaklarımızı peşkeş çekemez, halkımızı yok sayamazsınız” dedi.

Aydoğan’ın konuşmasının ardından, kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. ANKA