Emekli maaşları, 22 yıllık AKP iktidarında böyle eridi

İstanbul Planlama Ajansı, emekli aylığının son 22 yılda geldiği durumu gözler önüne seren bir grafik paylaştı. AKP'den önce asgari ücretin 1.5 katı olan emekli maaşlarının, 2023 yılında asgari ücretin çok altında kaldığı görüldü.

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İktidarın uyguladığı ekonomi politikaları sonucu rekor üstüne rekor kıran enflasyon karşısında maaşlar her geçen dün daha da erirken, yaşanan krizden en çok etkilenen kesimlerin başında emekliler geliyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), emekli aylıklarının, 22 yıllık AKP iktidarında yaşadığı düşüşü gösteren bir grafik hazırladı.

Buna göre; AKP’nin iktidara geldiği 2001 yılında emekli maaşları, asgari ücretin 1.5 katı iken yıllar içinde düşüşe geçerek, asgari ücretin çok altına geriledi. Şu an asgari ücret 11.402 TL iken, en düşük emekli aylığı 7500 TL…

“EMEKLİLERİN YAŞAM KRİZİ”

İPA, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Türkiye’de Emeklilerin Yaşam Krizi. Milyonlarca çalışanın yıllar boyu emek vererek ve sigorta primlerini günü gününe yatırarak kazandığı emeklilik hakkının getirisi geçtiğimiz yıllar boyunca keskin bir düşüş yaşadı.

* Günümüz Türk emeklilik sisteminde, en düşük emekli maaşı asgari ücret eşiğinin bir hayli gerisinde kaldı. Videolu incelememiz somut bir gerçeği ortaya koyuyor: Dört kişilik bir haneye iki adet en düşük emekli aylığı girse bile, İstanbul’da Yaşam Maliyeti Raporumuzda hesaplanan 38.828 TL’lik aylık geçim maliyetini karşılamakta yetersiz kalıyor.

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