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Emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yayınlanma: 23:49 - 27 Mart 2023 Güncellenme:
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Emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme

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