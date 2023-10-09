Emekli olmasına rağmen çalışıyordu: İş dönüşü kazada hayatını kaybetti

Emekli olmasına rağmen fırında çalışan 57 yaşındaki Şinasi Altay, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Altay, yarın Serik Gedik Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Altay'ın, SÖZCÜ'ye konuşan yakınları, kendisinin fırından ekmek getirerek mahalleliye dağıttığını anlattı.

İsmail AKIN

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İşçi emeklisi olan 57 yaşındaki Şinasi Altay, hayatını sürdürebilmek için Antalya’nın Serik ilçesindeki bir fırında ekmek ustası olarak çalışıyordu. Altay, gece saatlerinde çalıştığı fırından, sabah saatlerinde ayrılırken motosikletiyle kaza geçirdi.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 Kara Yolu’nda meydana geldi. Şinasi Altay idaresindeki 07 YBL 63 plakalı motosiklet, önünde giden sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen kamyonete arkadan çarptı. Yola düşen motosiklet sürücüsü Altay, arkadan gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 TD 8046 plakalı banka para nakil minibüsünün altında kalarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Şinasi Altay ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Altay’ın, mahalledeki komşularına dağıtmak üzere motosikletinde bulunan 20 kadar ekmek de kaza sonrası yola savruldu.

Altay, ağır yaralı olarak önce Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Ancak Altay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Altay’ın cenazesi, yarın sabah namazına müteakip kılınan namazın ardından Serik Gedik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

“ONUN EKMEKLERİYLE BÜYÜDÜK”

Altay’ın, SÖZCÜ’ye konuşan yakınları, kendisinin fırından ekmek getirerek mahalleliye dağıttığını anlattı. Komşuları, “Onun ekmekleriyle büyüdük. Ayrıca Şinasi amcamız gazetenizin en eski okurlarındandı. Daha Sözcü, Gözcü iken balkonunda Gözcü okurken görürdük” dedi.