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Emekli polisten beyin cerrahına silahlı saldırı girişimi

Samsun'da emekli polis memuru Salim U., ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne sürerek doktor Ömer Özkan'a silahlı saldırı girişiminde bulundu.

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Emekli polisten beyin cerrahına silahlı saldırı girişimi

Bir sağlık çalışanı daha saldırıya uğradı… Olay, Bafra Devlet Hastanesi’nin dördüncü katındaki üroloji servisinde meydana geldi. Emekli polis memuru Salim U., kızını ameliyat eden beyin cerrahi uzmanı Doktor Ömer Özkan’ı, üç gündür bilgi vermediğini öne sürerek Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti.

MERMİ TAVANA İSABET ETTİ

70 yaşındaki Salim U.’nun ameliyatlı kızı yoğun bakım servisine alındı. Hastanede doktoru bekleyen emekli polis, burada Ömer Özkan’a silahı doğrulttuğu sırada hastanedeki vatandaşlar müdahale etti, mermi tavana isabet etti.

Ömer Özkan

Yaşanan arbede sırasında olay yerine gelen güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, Salim U.’yu gözaltına aldı. (DHA)

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