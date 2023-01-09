Emekli Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı
Geçen yıl emekli olan Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Saadet Partisi'ne katıldı.
PKK terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren ve geçen yıl emekli olan Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Saadet Partisi’ne katıldı.
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevinde de bulunan üstün hizmet madalyası sahibi Başoğlu'na rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taktı.
ÇOK SAYIDA OPERASYONA İMZA ATTI
Terörle mücadelede üst düzey operasyonlar yöneten ve geçtiğimiz Ağustos ayında emekli olan Jandarma Komando Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, PKK'nın Karadeniz'e sızma girişimlerini engellemek amacıyla çok sayıda operasyona imza atmıştı.
Son olarak İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Başoğlu, İstanbul Beşiktaş ve Ankara Merasim Sokakta yaşanan bombalı terör eylemlerinin faillerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonları da yönetmişti.