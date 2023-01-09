Abone Ol

Emekli Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı

Geçen yıl emekli olan Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Saadet Partisi'ne katıldı.

Yavuz ALATAN
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Emekli Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Saadet Partisi’ne katıldı

PKK terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren ve geçen yıl emekli olan Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Saadet Partisi’ne katıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı görevinde de bulunan üstün hizmet madalyası sahibi Başoğlu'na rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taktı.

ÇOK SAYIDA OPERASYONA İMZA ATTI

Terörle mücadelede üst düzey operasyonlar yöneten ve geçtiğimiz Ağustos ayında emekli olan Jandarma Komando Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, PKK'nın Karadeniz'e sızma girişimlerini engellemek amacıyla çok sayıda operasyona imza atmıştı.

Son olarak İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Başoğlu, İstanbul Beşiktaş ve Ankara Merasim Sokakta yaşanan bombalı terör eylemlerinin faillerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonları da yönetmişti.

AKP ve MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılarİlginizi ÇekebilirAKP ve MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldılar
X Reklam