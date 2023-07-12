Emekliler geçim derdine düştü: İŞKUR kuyruğundan seslendiler

Emeklilere yapılan yüzde 25 oranında zam ile geçinmeye olanak olmadığını söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri bugün İŞKUR’a birer dilekçe vererek iş başvurusunda bulundu. Emekliler sesini dün de aşevi kuyruğundan yükseltmişti.

Müslüm EVCİ

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Antalya'da aldıkları maaşlarla geçinemediklerini söyleyen emekliler, İŞKUR'dan iş istedi.

“HAYAT PAHALILIĞINA KARŞI YAŞAMAK İÇİN ÇARE ARIYORUZ”

Antalya'da Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri İŞKUR önünde eylem yaptı. Hazırladıkları dilekçeleri kuruma vermek için kuyruğa giren emeklilerin talebi İŞKUR tarafından kabul edilerek işleme alındı.

“YAŞAMAK İÇİN ÇARE ARIYORUZ”

Sendikadan eylemde ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Görüldüğü üzere, bizi hayat pahalılığına ezdiren iktidarın yarattığı hayat pahalılığına karşı yaşamak için çare arıyoruz. İlerlemiş yaşımıza rağmen iş arıyoruz. Çünkü geçinemiyoruz. Biz utanılacak bir şey yapmıyoruz. Onurumuzla insanca yaşanacak ortam yaratmak istiyoruz. Emeklileri aş evi kapılarına, pazar artıklarına mahkum edilmesini istemiyoruz. Bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. En düşük zam emeklilere yapılmıştır. Hükümet anlaşılan emeklileri dikkate almıyor. Nasıl olsa seçimleri kotardı. Yani ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti', diyor. Bir ülke böyle yönetilemez. Halkını açlığa mahkum edemez.

Unutulmasın ki bu devran böyle gitmez. Birazdan yaşımıza ve eğitimimize uygun iş başvurusunda bulunacağız. Eğer aynı işe işsiz bir genç kardeşimiz de başvurmuşsa, ilk önce o kardeşimize önceliğimizi düşünmeden vereceğiz. İktidara buradan sesleniyoruz. Bizim maaşlarımıza da yüzde 25’e ek olarak 8 bin lira ekleyin . Beklentilerimiz karşılanmazsa mücadelemiz kesintisiz sürecektir.”