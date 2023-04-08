Emekliler imza kampanyası başlattı! İşte talepleri

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesine üye emekliler, yaptıkları basın açıklamasının ardından imza kampanyası başlattı. İşte emeklilerin talepleri...

Kemal ATLAN

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Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emeklilerin hakları ve depremzedelerin borçlarının silinmesine yönelik imza kampanyası başlattı.

Eskişehir Köprübaşı'nda açılan stantta imza kampanyası başlamadan önce basın açıklaması yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Nalan Karagöz, şunları söyledi:

*Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik krizden en çok emekliler olumsuz etkilenmiş ve alım güçleri çok büyük oranda düşmüştür.

*On bir ilimizde yaşanan ve hepimizi acılara boğan deprem, yaşam koşullarımızı daha da zorlaştırdı. Temel ihtiyaç maddelerini bile almakta çok zorlanıyoruz. Günden güne daha da zor yaşam koşullarına itiliyoruz.

*Günlük fiyat artışları bizler için dayanılmaz ve taşınmaz hale geldi. Sorunları çözümlendiği iddia edilen EYT’lilerin aldıkları maaş insanca yaşam koşullarını sağlamıyor. Bunlarla birlikte depremzedelerin sorunlarının çok acilen çözümlenmesi gerekmektedir.

“EMEKLİLERİ SEFALETE MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR”

*En son istatistik verilerine göre açlık sınırı 10 bin lirayı ve yoksulluk sınırı ise 30 bin lirayı geçti. 8 bin 500 lira olan asgari ücrette açlık sınırının altında kaldı. Gerçek yaşamdaki enflasyon yüzde 100'leri aşmış durumda.

*16 milyon emeklinin yüzde 87’si aylık 7 bin 500 lira maaş almaktadır. Bu maaşla insanca yaşamını sürdürmesi mümkün mü? AKP’nin saray iktidarı bu gerçek durumu görmezlikten geliyor.

*Sadece bizler için değil, tüm maaşlı çalışanlar için insanca yaşanacak adaletli gelir dağılımı istiyoruz. Öncelikle asgari ücret derhal açlık sınırının üzerinde 15 bin liraya çıkarılmalıdır. Ardından yoksulluk sınırı olan 30 bin liranın üzerine çıkarılması için yasal düzenleme yapılmalıdır. Tüm Emeklilerin Sendikası olarak, örgütlü ve kararlı mücadelemizle bunu sağlayacağız.

“HESAP SORACAĞIZ”

*On altı milyon emekli eşlerimiz ve çocuklarımızla birlikte seçim sandıklarında AKP’nin saray iktidarından hesap soracağız. Kemal Kılıçdaroğlu, bayram ikramiyelimizi 8 bin 500 lira olan asgari ücret seviyesine çıkararak adaletli gelir dağılımını sağlamaktan yana olduğunu gösterdi.

*Vereceğimiz oylarımızla; demokratik bir Türkiye ve sendikal taleplerimizi gören cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekillerini destekleyeceğiz. Tabi ki, tek başına bunu yeterli bulmuyoruz.

*Onun için tüm öncelikli taleplerimizin bilinmesini içeren imza kampanyası düzenliyoruz.

EMEKLİLER NE İSTİYOR?

* TBMM’den insanca yaşayabilmek için maaşlarımıza ek zam yapılarak en düşük emekli aylığının açlık sınırı üzerinde 15 bin liraya çıkarılmasını.

*Sağlık ve ilaç ihtiyaçlarımızın katkı payı kesilmeden karşılanması.

*Emeklilerin sendikal haklarının yasal güvence altına alınması.

*İntibak yasasının derhal çıkarılmasını, depremzedelerin tüm borçlarının silinmesi.

*Tüm depremzedelerin konutlarının devlet tarafından ücretsiz olarak yapılması..

*Depremzedeler konutlarına yerleşinceye kadar kiralarının devlet tarafından ödenmesi.

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