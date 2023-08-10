Emekliler tabutlu eylem yaptı: Ruhuna el Fatiha!

Antalya emekliler kent merkezinde yaptığı tabutlu eylemde, "Mezarda emeklilik deniliyordu şimdi emekliler ölmeden tabuta girdiler" dedi. Yenikapı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği eylemin ardından emekli maaşları yükseltilmesi için imza kampanyası başlatıldı.

İsmail AKIN

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Emekli maaşlarının açlık sınırının altında olduğunu, hiçbir ihtiyacının karşılayamadıklarını söyleyen Yenikapı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Antalya Kapalı Yolda yürüyüş düzenledi.

“Emekliler öldü, ruhuna el Fatiha” yazılı sembolik bir tabut taşıyan dernek üyeleri, trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'ndeki Kışlahan Çarşısı önünde imza standı açtı. Sembolik olarak hazırladıkları tabutu omuzlarına alan dernek üyeleri, ellerinde “Kira 15 bin, maaş 5 bin, gel sen geçin bu maaşla Mehmet Şimşek” yazan dövizler taşıdı.

“MAAŞLARIMIZ 7 BİN 500, EV KİRASI 15 BİN LİRA”

“Yaşanan ekonomik kriz ve sürekli artan fiyatlar karşısında emeklilerin aldığı maaş hiçbir ihtiyacını karşılamamaktadır” diyen Yenikapı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yasemin Erdoğan; “Bırakın artık torunları bir çikolata almayı, ekmeği bile alırken hesap yapmaktadır. Yıllardır ülkeye hizmet etmiş bizler, eskiden ev-araba alırken emekli ikramiyemizle, bugün ekmek bile alamaz hale geldik.

İnsanca yaşam koşullarının altında yaşamaya çalışırken, günümüzde açlık sınırının altına geriledik. Maaşlarımız 7 bin 500, ev kirası 15 bin lira. Sizce nasıl geçineceğiz? Bir an evvel hayatın gerçekliği ile uyuşmayan bu gerçekliği acilen değiştirmeniz talebiyle bizim yaşam hakkımızı elimizden alınmaması için bir an evvel maaşlarımızın yaşanabilir seviyeye getirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

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