Emeklilerin oturma eylemi sürüyor

Emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artışı protesto etmek için Gebze Kent Meydanı’nda başladıkları oturma eylemi 6. gününde devam ediyor. İmza kampanyası başlatan emekliler destek bekliyor.

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Emekli maaşına yapılan yüzde 25 oranındaki artışı protesto etmek için Ankara'ya yürümek isteyen emekliler, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı izin vermeyince Gebze meydanındaki Çamlık Parkı'nda 23 Temmuz Pazar günü oturma eylemine başlamıştı.

“KABUL ETMİYORUZ”

Oturma eylemine beşinci gününde devam eden emekliler, bulundukları yerde imza kampanyası başlattılar. “Emekliler adalet istiyor”, “7 bin 500 TL maaşla geçinemiyoruz” dövizlerini taşıyan emekliler, “Yüzde 25 zammı kabul etmiyoruz” tişörtü giydiler.

“TAŞ MI YİYLİM?”

Oturma eyleminin yapıldığı yerde emekliler, “Emekli olduk, ev alalım dedik; kiramızı ödeyemiyoruz”, “Taş mı yiyelim?” diye seslendi.

Özgür Kotan isimli bir emekli, “Gebze Kent Meydanı'ndan selamlar, 7 bin 500 liraya hayır demek için gene meydanlardayız. Tüm arkadaşları bekliyoruz. Oturma eylemimizin beşinci günü. Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz, geçinemiyoruz. Lütfen destek olun. İmza kampanyamız da devam ediyor” diye konuştu.

İKTİDARA SESLENDİLER

Yaşar Üzümlü bir başka emekli ise, “4 bin lira kira verdiğim için bu maaş ile nasıl geçineceğim? Ben Bypass ameliyatı oldum, onun için de çalışamıyorum. Çok mağdur durumda kaldım. 7 bin 500 lira maaş yetmiyor. Onun için devletten iyileştirme bekliyorum” dedi.

Engin Turan isimli bir emekli de “Biz emekliler geçinemiyoruz. Hayat pahalılığı karşısında bu zamlarla geçinemiyoruz. Petrol fiyatları aldı başını gidiyor, seçim öncesi Karadeniz'de Gabar'da petrol müjdesi verdikleri için şu an bunların zammını yaşıyoruz. Geçinemiyoruz” dedi. (ANKA)

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