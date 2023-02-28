Emeklilikte Yaşa Takılanlarda (EYT) son durum… Meclis’te görüşmeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

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TBMM Genel Kurulunda EYT görüşmeleri başladı. Düzenlemeyle ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Turan şunları kaydetti:

* Uzun bir aradan sonra bugün Meclisimizi açma imkanı bulabildik. Bugün uzun zamandan

beri üzerinde çalıştığımız, ilk etapta yaklaşık 2,5 milyon, toplamda 5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren EYT düzenlemesine başlamayı planlıyoruz.

* Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla süreleri makul ve dengeli kullanarak bu akşam yasalaştırmayı ümit ediyoruz ancak bu süre konusunda uzlaşı olmazsa yarın ya da öbür gün yasalaştırmayı hedefliyoruz; ümidimiz, niyetimiz bu akşam mutlaka bu kanunun yasalaşması şeklinde. (AA)

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