Emeklilikte Yaşa Takılanlarda (EYT) son durum… Meclis’te görüşmeler başladı
TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.
TBMM Genel Kurulunda EYT görüşmeleri başladı. Düzenlemeyle ilgili konuşan AKP Grup Başkanvekili Turan şunları kaydetti:
* Uzun bir aradan sonra bugün Meclisimizi açma imkanı bulabildik. Bugün uzun zamandan
beri üzerinde çalıştığımız, ilk etapta yaklaşık 2,5 milyon, toplamda 5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren EYT düzenlemesine başlamayı planlıyoruz.
* Tüm partilerimizin olumlu katkısıyla süreleri makul ve dengeli kullanarak bu akşam yasalaştırmayı ümit ediyoruz ancak bu süre konusunda uzlaşı olmazsa yarın ya da öbür gün yasalaştırmayı hedefliyoruz; ümidimiz, niyetimiz bu akşam mutlaka bu kanunun yasalaşması şeklinde. (AA)