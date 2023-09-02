Emekliye ayrılan Tuğamiral 2 gün sonra hayatını kaybetti
Ankara'da, önceki gün evinde rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybeden emekli Tuğamiral Burak Akçay (49) Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Akçay'ın 3 Ağustosta alınan YAŞ kararı sonrası 30 Ağustosta emekliye ayrıldığı öğrenildi.
Emekli Tuğamiral Burak Akçay, 31 Ağustos’ta evinde rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Akçay, bir gün sonra sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akçay için Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Maşukiye Merkez Camisinde askeri tören düzenlendi.
Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Adnan Özbal, askeri erkan ve Akçay’ın ailesi katıldı. Cenaze töreninde Akçay’ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Burak Akçay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 1 çocuk babası olan Akçay, Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.
YAŞ KARARIYLA EMEKİ EDİLMİŞTİ
3 Ağustosta alınan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı Yunanistan-Kıbrıs ve Denizcilik-Havacılık eski Daire Başkanı Tuğamiral Burak Akçayın emekliliğe sevk edildiği, 30 Ağustosta ise emekliye ayrıldığı öğrenildi. (DHA)