Emine öğretmene adli kontrol şartı

Antalya'da özel bir okuldaki Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan Emine Karakaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’da Cumhuriyetin 100. Yılı etkinliklerinde konuşan, özel bir okulda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olan Emine Karakaş'ın, iktidarın sıklıkla dillendirdiği ‘Türkiye Yüzyılı' söylemi hakkında yaptığı konuşma büyük ilgi gördü.

Emine Karakaş’ın konuşmasından rahatsız olan iktidara yakın kişiler ise Karakaş’ı sosyal medyadan hedef aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün gözaltına alınan Karakaş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan ve ifadesinde, konuşmasının herhangi bir siyasi amaç taşımadığını ifaden Karakaş, adli kontrol şartıyla sebest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir Emine öğretmen Türkiye Yüzyılı konuşması nedeniyle gözaltına alındı