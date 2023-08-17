Eminönü’nde denize düşen otobüs 6 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı

İstanbul Eminönü'nde denize düşen İETT'ye ait otobüs yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından çıkarıldı. Otobüsün denize düşme nedeni, otobüsün içerisinde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından belirlenecek.

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İstanbul Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde duran ve boş olduğu öğrenilen İETT otobüsü sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket ederek önce park halindeki başka bir İETT otobüsüne çarptı, ardından da denize düştü.

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Saat 08.09’da Emniyet haber merkezinden alınan bilgiye göre, Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan Eminönü-Kulaksız arasında çalışan EM1 hat numaralı boş, Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur” denildi.

İBB: ŞOFÖR EL FRENİNİ ÇEKMEDEN İNMİŞ

Olayla ilgili İBB’den yapılan açıklamada, “Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“EL FRENİNİ ÇEKMEDİĞİ GÖZÜKÜYOR”

Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Halk Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Naci Yağız açıklama yaptı. Yağız, şunları söyledi:

* “Büyük geçmiş olsun. Aracımız 2017 model bir araç. Periyodik bakımları yılda 2 kez İETT Genel Müdürlüğü garajında, bir kez de TÜVTÜRK’te yapılıyor. Aracın bakımı ve eksikleri tamam. Araç sabah 07.12’de Eminönü’ndeki peronuna geliyor. 07.33’te de kalkış saati var.

* Bu kısa arada şoförümüz aşağıya çay almaya indiğinde, şoförümüzün imdadı çekmediğini kamera kayıtlarında henüz net olmamakla beraber gördük. El frenini çekmediği gözüküyor. Araç çıktığında daha net göreceğiz. Bundan kaynaklanan kalkışına 3-5 dakika kala, şoförümüz el kumandasıyla aracın kapını açıp içerisine binmek üzereyken, araç hareket ediyor.

* Diğer halk otobüsümüze vurarak, bağımsız hale gelip denize düşüyor. Şu an çıkartılıp onun içerisine İETT tarafından takılan, İBB tarafından takılan kamera sistemimiz var. Her şey orada gözükecek zaten. Denize de düşse onlar kaybolmuyor uçaktaki kara kutu gibi. Durum bu hepimize geçmiş olsun.”

“KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ”

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin ise, “Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız” dedi.

6 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARIN ARDINDAN ÇIKARILDI

İtfaiye, Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçlarında katıldığı ve yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından denizden çıkarılan otobüs, Edirnekapı Garajına çekildi. Otobüsün denize düşüş nedeni, otobüste bulunan kameraların incelenmesi ve yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek. (DHA)

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