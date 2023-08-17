Eminönü’nde halk otobüsü denize düştü

İstanbul Eminönü'nde park halinde bulunan İETT otobüsü, denize uçtu.

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Eminönü Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü bilinmeyen nedenle hareket ederek denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otobüsü çıkarma çalışması sürüyor.

“KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ”

Otobüsün şoförü Ramazan Şahin “Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız” dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği otobüsün el freni boşaldığı için denize düştüğü açıkladı.

İstanbul Valiliği, şu açıklamayı yaptı:

-Bugün saat 08.09’da Emniyet Haber Merkezi’nden alınan bilgiye göre, Eminönü Demirtaş Mahallesi’nde bulunan Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde yer alan Eminönü İETT Garajı’nda park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş özel halk otobüsü, maalesef el freninin boşalması sonucu denize düşmüştür.

-Olayın hemen ardından İstanbul İtfaiye ekipleri, Sahil Güvenlik birimleri ve Yol Bakım ekipleri seferber olmuş, olay yerine ulaşmıştır.

-Şükürler olsun ki bu üzücü olayda ne ölü ne de yaralı bulunmamaktadır. Güvenlik önlemleri alınmış, olay yerinde gerekli incelemeler başlatılmıştır.

-Araştırmalarımız sonucunda bu tür olayların önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak ve benzeri durumların yaşanmaması için gerekli adımlar atılacaktır. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.

İBB’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür.

-Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir.

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