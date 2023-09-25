Eminönü’nden Mecidiyeköy’e “900 lira” tartışması
İstanbul'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istediği öne sürülen taksiciyle tartıştı. Yanlarında bulunan 760 TL'yi veren çift tartışmayı cep telefonu kamerasına kaydetti.
İstanbul’da tatil yapan turist çift, iddiaya göre Mecidiyeköy’e gitmek için 600 TL karşılığında anlaştı ve Eminönü’nden taksiye bindi. Taksimetre açmayan taksici turist çifti Mecidiyeköy’e getirdi ancak rakamı yetersiz bularak çiftten 900 lira istedi.
Bunun üzerine taksici ile turist çift arasında gerginlik yaşandı. Taksici ile tartışan turistler, çaresiz kalınca yanlarındaki 760 TL’yi taksiciye vererek araçtan indi. Turistler taksi şoförüyle yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetti. (DHA)