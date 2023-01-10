Ferrari’sine el konuldu

Türkiye genelinde devre mülk ve emlak dolandırıcılığı yapan bir çeteye yönelik İstanbul ve Yalova’da düzenlenen operasyonda 85 şüpheli yakalandı. Milyonlarca lira dolandırıcılık yaptığı iddia edilen çetenin ele başının kullandığı Ferrari marka lüks araca da el konuldu.

Habip ATAM

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Yurt genelinde emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yapan çeteye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, aynı dönem için satışa çıkarılan devre mülklerle bazı arsaları çok sayıda kişiye satan bir şebekeyi belirleyince yaklaşık 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında 100'den fazla şüpheli belirlendi.

AYNI GAYRİ MENKULÜ ÇOK SAYIDA KİŞİYE SATTILAR

Dolandırıcılık masası ekiplerinin araştırmalarında, takip edilen çetenin çağrı merkezi kurarak binlerce kişiyi mağdur ettiği de anlaşıldı.

Çetenin, çağrı merkezi üzerinden ikna ettikleri müşterileri İstanbul'daki ofislere davet ettikleri belirlendi.

Buralarda ağırlanan kişilerin servis araçlarıyla devre mülklere ve arsalara götürüldüğü öğrenildi. Dolandırıcıların ikna ettikleri birçok kişiye aynı gayri menkulleri sattığı belirlendi.

85 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş ekiplerince yapılan araştırmaların ardından İstanbul ve Yalova'daki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 85 çete üyesi yakalandı. Dolandırıcılık çetesinin merkezi olduğu iddia edilen Kadıköy'deki bir emlak ofisinde de arama yapıldı.

ÇETE LİDERİNİN FERRARİ'SİNE EL KONULDU

Operasyonda çete liderinin kullandığı Ferrari marka lüks otomobille, çete yöneticilerinin kullandığı lüks otomobillere el konuldu.

Çete üyelerinin elde ettikleri haksız kazançla 24 adet lüks konut aldıkları da öne sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin de sürdüğü belirtildi.