Ceza yazılmasına kızan taksicinin yaptığı şaşırttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan bir şoförün, yine emniyet kemeri takmadan, yola devam ettiği görüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi’nde kurulan kontrol noktasında denetim yaptı. Taksileri durdurup, evrakları inceleyen ekipler, ‘taksilerin kısa mesafe yolcu alıp almaması’, ‘turist seçmesi’, ‘taksimetre açmaması’ gibi konularda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen şoföre 436 lira ceza yazıldı. Ceza makbuzunu alan şoför yine emniyet kemeri takmadan yoluna devam etti. Denetimde, evrakı eksik olan taksicilere de para cezası yazıldı.

2 TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kadıköy’de 17 Haziran Cumartesi günü taksiye binen iki kadın yolcu, güzergahı beğenmeyen iki farklı taksi şoförü tarafından araçlarından indirilmişti. Haberlere konu olan olay sonrası, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İncelemede, her iki taksi şoförünün de ruhsatsız çalıştığı tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, haberlere yansıyan görüntülerde 34 TJP 93 ve 34 THE 96 plakalı taksi sürücülerinin çeşitli bahanelerle yolcuları taksilerinden indirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Yapılan incelemede, 34 TJP 93 plakalı ticari taksi sürücüsü Ş.E.A ve 34 THE 96 plakalı taksi sürücüsü H.S’nin ruhsatsız çalıştığı anlaşıldı. Polis incelemesinde taksi sürücülerine, çalışma izni bittiği halde yolcu taşıdığı için 4 bin 64’er lira, toplamda 8 bin 128 lira idari para cezası kesildi. Araçlar trafikten men edildi. (DHA)

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