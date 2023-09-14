Emniyet müdürlüğünde polis memuru, teknikeri öldürdü
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Şükrü K., husumetli olduğu tekniker Süleyman S.'yi tabancayla vurarak öldürdü.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde, aralarında husumet bulunan polis memuru Şükrü K. ile tekniker Süleyman S. arasında çıkan tartışma, cinayetle sonuçlandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarındaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde meydana geldi.
Polis memuru Şükrü K. ile aynı lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.’ye ateş etti.
Süleyman S., vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şükrü K. ise olay yerinde gözaltına alındı. (DHA)