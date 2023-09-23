Milli eğitim müdürlüğünden depremzede öğretmenlere şok sözler

Malatya Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, okul müdürlüklerine, “Valimizin talimatıdır" denilerek, “Hiçbir personelimiz adeta enkazdan çıkmış bir kıyafetle göreve gelmemeli” diye mesaj attı.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın çarşamba günü yaptığı ziyaretin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlüklerine, müdürlüklerce de tüm personele, depremzedeleri rencide eden bir mesaj atıldığı ortaya çıktı.

Öğretmenlere kılık kıyafet uyarısı yapan Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü enkazdan çıkan depremzedeleri örnek vermesi tepki çekti.

“ENKAZDAN ÇIKMIŞ BİR KIYAFETLE GELMEYİN”

Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere gönderilen mesajda, şu ifadeleri kullandı:

-Kıymetli arkadaşlar bugün Sayın Valimiz Yeşilyurt ilçemizi ziyaret etti. Kurum müdürlerimizden brifing aldı.

-Sayın valimizin talimatıdır. Tüm okul ve kurumlarımızda kılık kıyafet anlamında gerekli özen gösterilecek, hiçbir personelimizin adeta enkazdan çıkmış bir kıyafetle göreve gelmemesi için gerekli olan uyarılar yapılacak.

-Ayrıca öğrencilerimize gerekli psikolojik desteği sağlayabilmemiz için biz öğretmenlerin bir an önce deprem psikolojisinden kurtularak 6 Şubat tarihinden önce görevimizi yaparken göstermiş olduğumuz şevkle gayretle çalışmamız önem arz etmektedir.

-Okullarımızda yapacağımız sanatsal, sportif, kültürel her türlü etkinliği olabildiğince arttırılmasi ve öğrencilerimizin bu etkinliklere aktif bir şekilde katılımı için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

“MESAJ MAKSADINI AŞMIŞTIR”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, öğrenmelere gönderilen mesajın maksadını aştığını belirterek, “Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere gönderilen mesajla; “adeta enkazdan çıkmış bir kıyafetle göreve gelmemeleri’ istendi. Depremin yaraları henüz sarılmamışken, depremzedelerin kalacak yer arayışı devam ederken, öğretmenler onlarca sorunla boğuşurken gönderilen bu mesaj maksadını aşmıştır. Öğretmenler enkazdan çıkan kıyafetleri de giyiyor olabilir. Kalacak yeri olmayanlar ütü yapamıyor olabilir. Depremzede eğitim emekçilerini rencide eden bu açıklama kabul edilemez, mutlaka özür dilenmelidir” ifadelerini kullandı.