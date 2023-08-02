Emniyet’te dikkat çeken atamalar, 14 daire başkanı değişti
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 14 daire başkanlığına yeni atamalar yapıldı.
52 kentin emniyet müdürünün değişmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nde başkanlık ve daire başkanlıklarına da yeni atamalar yapıldı.
Birinci sınıf 14 polis müdüründen oluşan listeyi de Twitter hesabında yayınladı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu‘nun yerine vekaleten Resul Kabataş; Asayiş Daire Başkanlığı’na Tolga Yılmaz, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na Ergün Dağıstanlı getirildi.
Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Daire Başkanlığı’na daha önce İstanbul kadrosunda görev yapan Mehmet Çatal, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ise Seylan Demir getirildi.
Yerlikaya, sosyal medyadan duyurduğu atama mesajında şu ifadelere yer verdi.
“Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun. Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”