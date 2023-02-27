Prof. Dr. Ahmet Ercan: “En az dört ayınız ürpertiyle geçecek”

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşları, “Ne yazık ki, en az dört ayınız ürpertilerle geçecek” ifadeleriyle uyardı.

Latif SANSÜR

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Yeşilyurt Kozluk’ta saat 12.04'de, 5 kilometre derinlikte meydana gelen 5.6'lık depremi değerlendiren Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı depremlerin 3-4 ay daha süreceğini dile getirdi.

İncelemeler için yarın Malatya'ya gideceğini belirten Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem Bölgesinde beklenen artçı depremler M6,7'den küçük ancak yıkıcı boyutlarda olacağı için lütfen çığımlı (hasarlı) yapılarınıza girmeyin. Çünkü hangisinin, ne zaman, nerede olacağı belli değil. Ne yazık ki, en az dört ayınız ürpertilerle geçecek. Barınaklarınızda sorun yok” dedi.

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