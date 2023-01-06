Enflasyon canavarı bebek mamalarını da çaldı

Bebek mamaları yine zamlandı. Yılbaşından önce 80 TL olan bebek maması 180 TL’ye, 230 TL olan bebek maması ise 320 TL’ye çıktı.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Kilit takılarak satılan bebek mamalarının fiyatlarına bir ayda yüzde 36-125 arasında zam geldi” dedi ve şunları söyledi:

– İktidar, bebek maması fiyatlarını düşürmek için bu ürünlerde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdi. Kararın üzerinden geçen yaklaşık bir yıl geçti ve KDV indiriminin esamesi kalmadığı gibi mamalara da zam üstüne zam geldi. Aileler için mamalara erişim artık daha da zor. Derin yoksulluk içinde yaşayan aileler mama almak istediğinde ise marketlerde satılan ve halk arasında muhallebi diye adlandırılan besin değeri düşük mamaları tercih etmek zorunda kalıyor.

YÜZDE 21’Sİ HİÇ ULAŞAMIYOR

– Bu mamaların 200 gramı, ‘en ucuz' olarak bilinen marketlerde bile 26 liraya satılıyor. Besin değeri yüksek mamaların 300 gramı ise 100 liraya satılıyor ve bir bebeğe 3 gün yetiyor. Bu mamaların ailelere aylık maliyeti ise bin 500-2 bin lirayı buluyor. Ailelerin yüzde 74'ü bebek maması almakta zorlanırken, yüzde 21'i ise mamaya hiç ulaşamıyor.

Son gelen zamlarla birlikte markalara göre yılbaşından önce 80 TL olan bebek maması 180 TL'ye, 112 TL olan bebek maması 153 TL'ye, 137 lira olan bebek maması 214 TL'ye, 209 TL olan bebek maması 419 TL'ye, 230 TL olan bebek maması ise 320 TL'ye çıktı. Mamaların 200 gramı da 26 lira oldu.