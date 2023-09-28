Engelli ailesini dolandırdılar

Engelli annesi Gülderen Akdeniz, bozulan çamaşır makinesini tamir ettirmek isterken internet üzerinden bulduğu firma çalışanı tarafından dolandırıldı.

Veli TOPRAK

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Ankara Sincan'da yaşayan engelli annesi Gülderen Akdeniz (50) ikinci el çamaşır makinası bozulunca 16 Eylül günü Google üzerinden tamirci aradı. “Hizmetcebinde” adresinden verilen telefona ulaşan Akdeniz'e aynı gün cevap verildi ve tamirci olduğunu söyleyen bir kişi eve gelerek tamirat yaptı.

Ancak ertesi gün makine tekrar arıza verince firma çalışanları 18 Eylül'de gelerek tamir etmek için makinayı evden götürdüler. Akdeniz, ilk gün 2 bin 400 ve ikinci gelişlerinde de 500 TL olmak üzere 2 bin 900 lira IBAN'la para ödedi.

Birkaç gün bekledikten sonra tamirciye ulaşmaya çalışan Akdeniz'in telefonu engellendi. Dolandırıldığını anlayan engelli annesi, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. IBAN'ın ait olduğu Lale İçli'den ve evine gelerek makinayı götüren kişilerden şikayetçi olan Akdeniz, banka hesabına bloke konulmasını ve kamu davası açılmasını talep etti.

ENGELLİ OĞLUYLA OKULA GİDİYOR, TEMİZLİK YAPIYOR…

Saraycık Mahallesi'nde oturan Gülderen Akdeniz, engelli oğlu Hasan Akdeniz (17) ile haftanın 5 günü okula gidiyor. Sincan'dan Ümitköy'de bulunan engelli çocukların eğitim aldığı Serçev Engelsiz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ne otobüsle giden anne, yaşadığı şoku SÖZCÜ'ye anlattı:

HER YERDEN DARBE YİYORUZ

“Oğlumla haftanın 5 günü Sincan'dan otobüsle Ümitköy'deki engelliler okuluna gidiyorum. Okulda temizlik yaparak geçimimi sağlıyorum. Bir de evde bakım parası veriyor devlet. Hayatta her yerden darbe yiyoruz ama dolandırıcının yaptığı bana çok ağır geldi.”

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