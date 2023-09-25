Engelli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İki farklı suçtan hapsi istendi

Zihinsel engelli E.D.'nin cinsel saldırıya uğraması ve ardından intihar etmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade hakkında istenen ceza belli oldu.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Çekmeköy’de, 7 Mart 2023 tarihinde Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade'nin, yüzde 50 oranında zihinsel engeli bulunan ve olaydan yaklaşık iki hafta sonra oturdukları dairenin penceresinden atlayarak intihar eden 23 yaşındaki E.D.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Alperen Sade cezaevinden getirilirken, mağdur E.D.’nin annesi müşteki Suriye D. de hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da katıldı.

YÜZDE 50 ENGELLİ

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada, E.D.'nin olay tarihlerinde, çocukluktan kaynaklanan öğrenme ve uyum sağlama işlevlerinde sınırlamalara neden olan, ortalamanın altında zeka seviyesine sahip olma ile karakterize bir zeka geriliği durumu olan mental retardasyon özrünün bulunduğu, aldırılan rapora göre bu engelinin derecesinin yüzde 50 oranında olduğu kaydedildi.

Mütalaada, anaokulunda çalışan E.D.'nin olay günü sabah saatlerinde tek başına iş yerinden çıktığı, daha sonra kendisinden haber alınamaması üzerine dedesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu ve mağdurun bir gün sonra çalıştığı okula dönerek cinsel saldırıya uğradığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

ÜST SINIRDAN CEZA

Mütalaada, mağdurun sanığı teşhis ettiği ve bunalıma girerek olaydan iki hafta sonra ailesi ile birlikte ikamet ettiği dairelerinin penceresinden atlayarak intihar ettiği belirtildi.

Mütalaada, sanığın üzerine atılı “cinsel amaçla ve tehdit kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarını işlediği belirtilerek, sanık hakkında atılı suçlardan mahkumiyet kurulurken verilecek cezalarda azami ölçüde teşdit uygulanması gerektiği kaydedildi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaada sanık hakkında “organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan az olmamak suretiyle, “cinsel amaçla ve tehdit kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Müşteki Suriye D.'nin avukatı Birsen Baş Topaloğlu söz alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraflara mütalaaya ilişkin beyanda bulunmalarını için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İlginizi Çekebilir Zihinsel engelli Münir ile babasının kahreden sonu