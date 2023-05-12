Engellilere özel kimlik… e-Devlet’ten başvuru yapılabiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, engelli kişilere özel kimlik düzenlenmesi ve 'Ulusal Engelli Veri Sistemi' düzenlenmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi Gazete’de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, ‘Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Engelli vatandaşların çeşitli hizmetlerden, haklardan ve indirimlerden yararlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla kimlik kartı düzenleniyor.

Bu kapsamda engelli vatandaşların tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacak ‘Engelli Kimlik Kartı’ verilmesine ve ‘Ulusal Engelli Veri Sistemi’ oluşturulmasına dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

‘Engelli Kimlik Kartı’nı sağlık kurulu raporuna göre yüzde 40 ve üzeri engelli olduğu belgelenen bireyler ve 18 yaşından küçüklerde ise ‘Sağlık Kurulu Raporu’nda çocuklar için özel gereksinim raporuna göre en az bu orana denk özel gereksinim düzeyine sahip çocuklar alabilir” denildi.

‘BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR’

‘Engelli Kimlik Kartı’nın nasıl alındığına ilişkin, şu bilgilere yer verildi:

*Belirlenen şartları taşıyan engelli bireyler ‘Engelli Kimlik Kartı’nı, ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Hizmet Merkezi’ne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneğiyle müracaat ederek alabiliyor.

*’Engelli Kimlik Kartı’ başvuruları e-Devlet kapısından da yapılabiliyor. Yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olan vatandaşlar (2019 yılı öncesinde verilen sağlık raporlarının güncellenmesi durumunda), e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmaları halinde, düzenlenen kimlik kartları kişilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde kayıtlı bulunan adreslerine veya başvuruda beyanda bulundukları adrese iadeli taahhütlü postayla teslim ediliyor.

*’Engelli Kimlik Kartı’na sahip olan kişiler, belediye ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden ücretsiz yararlanabiliyor. Tüm iç ve dış hatlar uçuşlarında engelli kimlik kartına sahip engellilere yüzde 20 indirim sağlanıyor.

*Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarını ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor.

*Ayrıca Devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli kişilere özel tarifeler uygulanıyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Engelliler ve Aileleri