Engin Altay: Erdoğan dezenformasyon yaparak milleti aldatmaya çalışıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kamu Özel İşbirliği Projeleri ile ilgili “Bunları milli bütçeden yapmaya kalksaydık şöyle bir faiz hesaplaması yapmaya kalkın bunun faizini bile ödeyemezsin” açıklamasına yanıt verdi. Altay, "Dezenformasyon yaparak, enflasyona ezdirdiği milleti aldatmaya çalışıyor” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KÖİ projeleri ile ilgili değerlendirmelerini yazılı bir açıklama ile yanıtladı.

Altay, şunları söyledi:

“Erdoğan ve Cumhur İttifakı tükenmişlik içinde. Memuru, emekliyi, dul ve yetimi enflasyona ezdiren Erdoğan, dezenformasyon yaparak algı oluşturmaya çalışıyor. Dün, çıkmış ‘Milli bütçeden ortaya para koymadan yatırımları gerçekleştirdik. Eğer bunları milli bütçeden yapmaya kalksaydık şöyle bir faiz hesaplaması yapmaya kalkın bunun faizini bile ödeyemezsin' diyor.

Bu cümle tam bir dezenformasyondur. Bunun da dezenformasyon bültenine alınması lazım. Çünkü cümlenin ikisi de gerçek durumla bağdaşmıyor. Bir milli bütçeye konulan ve 2018-2022 döneminde bu projeler için firmalara ödenen para 117 milyar 938 milyon TL'dir. Bu para milletin cebinden ödenmiştir.

Ayrıca, 2023-2025 dönemi için bütçe yazılan miktar da 373.6 milyar TL'dir. Bu miktar da ödenmesi öngörülendir. Yani KÖİ projelerinin sadece 7 yıllık faturası 491.5 milyar TL'dir. Milletin cebinden milyarlar garantili olarak yandaş firmalara akıtılıyor.

“FAİZİN KATMERLİSİ ÖDENİYOR”

“‘Faizini ödeyemezsin' ifadesi milletin haliyle ve aklıyla alay etmektir. Çünkü garantili sözleşmeler kapsamında yatırımların tüm giderleri ödeniyor, kredilerin faizleri de dahil. Tüm masrafların üzerine de şirketlere kar garantisi var. Ayrıca AB ve ABD enflasyonunu bile milletin cebinden şirketlere aktarılıyor. Faizin katmerlisi ödeniyor.

Erdoğan, dezenformasyon yaparak enflasyona ezdirdiği milleti aldatmaya çalışıyor. Memur, emekli, dul ve yetimler, dar gelirliler iyileştirme beklerken, Erdoğan onların cebinden müteahhitlerin garantili karlarını ödüyor.

Millete de tersini söylüyor. Erdoğan, zengin yandaşlarını daha zengin yapmak için uğraşmayı bırak, asgari ücretliye, memura, emekliye ver. Zor durumda olan onlar. Memurun, emeklinin hakkını 5'li çeteye peşkeş çekip birde inkar ederek ‘bütçeden para çıkmadı' demek tam bir aymazlık halidir.”