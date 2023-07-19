Engin Altay: Kimse, arayış toplantısını ihanet toplantısına çevirmesin

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyal medyaya sızdırılan online toplantıya ilişkin SÖZCÜ'ye değerlendirmede bulundu.

Aytunç ERKİN

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CHP'de değişim tartışmaları sürerken, dün gece internete dikkat çeken bir video sızdırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl, CHP Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel, CHP Aydın Milletvekili ve Bülent Tezcan, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda parti kurmayının katıldığı toplantıda kurultay süreci konuşuldu.

Toplantıya katılan Engin Altay SÖZCÜ'ye şu değerlendirmeyi yaptı:

“Arayışlar devam edecek. Partinin hali ortada, il başkanlarının görevden alınması, delege seçimlerinin başladığı bir süreçte görevden almalar var. Biz bunu konuşmayacağız da neyi konuşacağız kardeşim.

“Sızması enteresan. Fakat gizli saklı bir durum yok. Sorun var ve tartışıyoruz. Arayış var ve bu da arama konferansı. Arama konferansını ihanet toplantılarına çevirmek istiyor birileri. Herkesin bu partiye borcu var. Bunu ihanet diye sunmak çok ayıp.

DAHA ÖNCE DE KONUŞTUK

“Bu süreci konuşmak mı ihanet? Gizli yapılan toplantı değil ki. Yüz yüze görüşen insanlar zoom toplantısında bir araya geldi. Basına da yansımıştı daha önceki görüşmelerimiz. Bundan daha doğal ne olabilir?

“Partideki gidişatı, gelişmeleri konuştuk. İlk kez zoom toplantısı oldu. Ama daha önce görüştük zaten.”

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