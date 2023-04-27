Engin Altay: Soğan 50 kuruş ucuzlamış

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar semtinde pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarda kuru soğan ve patates tezgahında fiyat soran Altay, eline aldığı 4 soğanın bir kilo, tanesinin de 6 lira 50 kuruşa denk geldiğini söyledi. Altay “7 liraydı soğanın tanesi, 50 kuruş ucuzlamış” dedi.

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Seçim kampanyası çalışmalarını İstanbul’da sürdüren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Güngören Haznedar'da pazarcı esnafını ziyaret etti ve vatandaşların dertlerini dinledi. Altay'a Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç da eşlik etti.

Pahalı olması nedeniyle siyasetin gündeminde olan kuru soğan ve patates tezgahlarında fiyatları soran Altay, “4 soğan bir kilo, tanesi 6,50 liraya geliyor. 7 liraydı soğanın tanesi, 50 kuruş ucuzlamış” dedi. Altay, Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç'a elindeki tek bir patatesi göstererek “Temel Başkan 10 lira” dedi.

ALTAY'DAN EMEKLİ VATANDAŞA: 15 KAĞIT CEPTE

CHP Grup Başkanvekili Altay ile bir vatandaş arasında geçen sohbet dikkat çekti. Altay ile yurttaş arasındaki diyalog şöyle:

– “Bir tane patates 10 lira. Geliyoruz 17 gün kaldı.

– İnşallah sağlıkla gelin.

– Emekli misiniz?

– Ben değilim eşim emekli.

– Enişteme selam söyleyin, Kurban'da 15 kağıt cepte. Bize bir kahve ısmarlarsınız.”

“HER ŞEY GÜZEL OLACAK, MAZOT DA DÜŞECEK”

Bir pazarcı esnafının “Bizler için ne yapacaksınız” sorusuna da Engin Altay, “Herkes için her şey çok güzel olacak inşallah. Türkiye’de millet yerde, devlet yerde. Millet ayakta, devlette ayakta duracak” karşılığını verdi. Esnafın “Mazot düşecek mi?” sorusu üzerine de Altay, “Evet mazot da düşecek” diye konuştu.

“AK PARTİ'Yİ AK PARTİ SEÇMENİ ALAŞAĞI EDECEK”

Bir başka vatandaşla sohbet eden Altay, “AK Parti’yi, AK Parti seçmeni alaşağı edecek. Bu iş bitti” dedi. Öğretmen atamalarıyla ilgili de bilgi veren Altay “Kurban'da atanacak. 100 bin atıyoruz hayırlısıyla. Kurbanda da 15 bin geliyor” dedi. ANKA

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