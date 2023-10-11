Abone Ol

Engin Polat’ın iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yayınlanma: 20:04 - 11 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Engin Polat’ın iş yerine silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de yaşanan olay, saat 19.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a ait kuaförün önüne gelen motosiklette bulunan iki kişiden biri, iş yerine defalarca ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinde maddi hasar oluştu.

Dün de yine Ataşehir'de Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezi silahlı saldırıya uğramıştı.

Polat çifti, haklarında bir dizi iddia ile son günlerde Türkiye gündeminde yer alıyor. (DHA)

Dilan Polat ve Engin Polat'a MASAK incelemesiİlginizi ÇekebilirDilan Polat ve Engin Polat'a MASAK incelemesiDilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırıİlginizi ÇekebilirDilan Polat'a ait polikliniğe silahlı saldırıDilan Polat’ın servetinin kaynağı ne? Para aklama iddiaları SÖZCÜ TV'de masaya yatırıldıİlginizi ÇekebilirDilan Polat’ın servetinin kaynağı ne? Para aklama iddiaları SÖZCÜ TV'de masaya yatırıldıDilan Polat ve Engin Polat'ın kozmetik ürünleriyle ilgili şok iddiaİlginizi ÇekebilirDilan Polat ve Engin Polat'ın kozmetik ürünleriyle ilgili şok iddia
Ataşehir dizi istanbul Polis saldırı silahlı saldırı sosyal medya Türkiye
X Reklam