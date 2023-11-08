Engin Polat’tan 25 milyon liralık para transferine ilginç savunma

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada tutuklanan Engin Polat’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. Babası Sezgin Polat’a gönderdiği 18 milyon 656 bin TL ile kardeşi Alper Kürşat Polat’a havale 7 milyon TL sorulan Engin Polat ilginç bir yanıt verdi...

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Sevgim Begüm YAVUZ Habip ATAM

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet”, “7258 Sayılı Kanun'a muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Aralarında Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Engin Polat'ın emniyette verdiği 43 sayfalık ifade ortaya çıktı.

‘SAYMAYA KALKSAM AKLIMA GELMEYEBİLİR'

Üzerine kayıtlı malvarlığı sorulan Engin Polat, Çekmeköy'de oturduğu villanın yüzde 50 hissesinin kendisine ait olduğunu, Tuzla'da da bir adet villası bulunduğunu söyledi.

Polat, “Bir de sermaye ortağı olduğum şirketler adına mal varlıklarım vardır. Bunları saymaya kalksam, benim de aklıma gelmeyebilir. Ancak kayıtlarda mevcuttur” dedi.

Polat ifadesinde, Muhammet Yakut ile 3 sene öncesinde bir kozmetik firmasından ufak tefek alım yaptığını söyleyerek, “Veysel Şahin’i tanımam, hiçbir görüşmem yoktur. Bununla ilgili iddiaları da kabul etmiyorum, asılsızdır” dedi.

DERKAN BAŞER VE VEYSEL ŞAHİN'İ TANIMADIĞINI SAVUNDU

Derkan Başer veya Veysel Şahin'i tanımadığını ve hiçbir görüşmesi olmadığını anlatan Engin Polat, “Batum'a 2022 senesinde arkadaş grubum ile eğlenmeye gitmiştim. 2019 yılında eşim ve arkadaşlarım ile Rize'ye gitmişken günübirlik gidip gelmiştim. Eğlence mekanına gitmiştim, mailorder işi nedir bilmem. Bu yolla bir ticari faaliyet yürütmedim. Dijital para yani bitcoin benzeri işler için herkes gibi bir hesap açmıştım. Ancak cüzi miktarda coin vardır. Bunlar 2020 yılında beri durmaktadır. Bu hesapları pandemi döneminde evde canım sıkıldığında açmış olduğum hesaplardır. Banka hesap hareketlerinden de bu görülecektir. Para aklama iddialarını kabul etmiyorum” dedi.

Öte yandan Engin Polat ifadesinde işyeri kurşunlaması ile ilgili kendisinin kimseden bir talebi olmadığını savundu.

25 MİLYON TL’LİK ‘HARÇLIK'

Polat ifadesinde babası Sezgin Polat'a 18 milyon 656 bin TL, kardeşi Alper Kürşat Polat'a ise 7 milyon TL parayı harçlık olarak gönderdiğini söyledi.

SEYAHAT KAYITLARI DA SORULDU

İfadesinde seyahat kayıtları da sorulan Engin Polat, “Artvin giriş çıkışlarım eşim, ben ve iki aile dostum ile Batum'a günübirlik eğlence amaçlı giriş çıkışlardır. Kıbrıs'a ben, eşim ve baldızım Sinem Sıla Doğu ile birlikte iki günlüğüne gittik. Kısa süreli tatil amaçlı seyahattir. Kıbrıs seyahati tamamı ile tatil amaçlıdır. Kıbrıs'ta kimse ile bir görüşmem olmadı. 2023 Batum seyahati ile Rize şube açılışı akabinde arkadaş grubum ile günübirlik gidip gelemeden ibarettir. 3 Ekim 2022 Dubai seyahatim ile Dubai'de bir haftalık tatil yapmıştık. Tüm tatiller sosyal medya hesabımdan ve eşimin de Instagram hesabından paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

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