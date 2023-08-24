Enginyurt: Bizi yüz yıl geriye götürdün ya, tebrik ediyorum

DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt art arda gelen akaryakıt zamlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Enginyurt, “Recep Tayyip Erdoğan, bizi yüz yıl geriye götürdün ya, seni tebrik ediyorum, kutluyorum" dedi.

İsmail AKDUMAN

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DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, art arda gelen akaryakıt zamlarına ilginç bir tepki gösterdi. Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında akaryakıt zamları sonrası yolculuğunu eşek ile yapmaya karar verdiğini söyledi. Enginyurt, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Artık akaryakıt zamlarına ne cep yetiyor, ne can dayanıyor. Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak sürekli zam üstüne zam yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zamlardan haberi yok ki akaryakıt zamlarına dur demiyor. Artık çare nedir diye düşündük, taşındık. Bundan sonra karar verdik yolculuğumuzu eşek ile yapacağız.

* Recep Tayyip Erdoğan, bizi yüz yıl geriye götürdün ya, seni tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu zamlardan sonra hakikaten binebileceğimiz tek şey bu eşek kaldı ama buna da yazık etmemek için, hayvana da zulmetmemek için sadece şimdilik eşekle beraber olduğumuzu gör de sen bizi ne hallere düşürdün, hesabını sen ver.

* AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayet ediyorum. Akaryakıt zamlarına son verin. Yoksa millet perişan.