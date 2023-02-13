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Enkaz altında kalan 62 yaşındaki kadın 163 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 163. saatinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan kadın sağ çıkarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı’nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz’ı 163 saat sonra kurtardı.

Enkazdan çıkarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)

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