Enkaz altında kalan Büşra öğretmenden acı haber
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki yaşayan 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Büşra Bilginer'in cansız bedeni Serap Apartmanı'nın enkazından çıktı.
Üç yıldır Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki 13 Kasım İlkokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmeni Büşra Bilginer, 6 Şubat sabahı 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Serap Apartmanı’nın enkazı altında kaldı.
İki gündür kendisinden haber alamayan ailesi, bugün saat 02.30 sıralarında ekiplerin Büşra öğretmenin cansız bedenine ulaştığını öğrendi. Haberi alan Aydın’daki ailesi büyük üzüntü yaşadı. (DHA)