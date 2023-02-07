Enkaz altındaki vatandaşlarla dalga geçen şüphelinin tutuklanması talep edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altındaki vatandaşları arayarak dalga geçen M.B. savcılıkta ifade verdi. Savcılık, telefon şarjı az kalan depremzedelerin yetkililere ulaşma ve yerini bildirme imkanının ortadan kaldırma ihtimalinin bulunduğunu dikkate alarak, M.B.’nin tutuklanmasını talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz altındaki vatandaşları arayarak dalga geçen şüpheliler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında suça sürüklenen çocuk M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen 18 yaşından küçük M.B., Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.

Savcılık M.B.'yi “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Sevk yazısında, dün meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem felaketinde birçok vatandaşın hayatını kaybettiği olayda çok sayıda yaralanan vatandaşın olduğu, bunun yanı sıra halen göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşın olduğu belirtildi.

‘BELKİ DE SON GÖRÜŞMESİNİ YAPAN DEPREMZEDELERİN…'

Toplumsal olarak zor günlerden geçilen bu süreçte insanların mağduriyetlerine ekstra hassasiyet gösterilerek gerekli tedbirlerin alınmasına dair inancın tüm vatandaşlarda olması gerektiğinin aşikar olduğu vurgulanarak, belki de telefonunun kalan az miktarda şarjı ile son görüşmesini yapan depremzedelerin tekrardan yetkililere ulaşma ve yerini bildirme imkanının ortadan kaldırma ihtimalinin bulunması dikkate alındığında ‘Babapro' isimli hesabı kullanan suça sürüklenen çocuğun kendisini depremzedeler ile iletişime gelip ‘Seni kurtarmaya geliyoruz' şeklinde dalga geçerek gülüp eğlenmek suretiyle toplumun halihazırda yaşadığı zor süreci alay konusu ettiği aktarıldı.

YARDIM BEKLEYEN İNSANLARIN MAĞDURİYETİNE MAĞDURİYET KATTI

Yardım bekleyen insanların mağduriyetine mağduriyet katması kastının olduğu ve suçtan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilmediği belirtilerek, suça sürüklenen çocuğun işlediği iddia edilen eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti bulunduğunun kanun koyucu tarafından öngörülen yaş aralığı içinde bulunması sebebiyle varsayıldığı aktarıldı.

Dosyada yer alan şüpheli Y.S.'nin ifadesinde, eylemi gerçekleştirenin suça sürüklenen çocuk olduğunu belirttiği aktarılarak, suça sürüklenen çocuktan ele geçirilen telefon ve hat üzerinde henüz bilirkişi incelemesinin yapılamamış olması birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kaydedildi.

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