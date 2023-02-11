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Enkazdan çaldığı kredi kartlarıyla alışveriş yaptı, tutuklandı

Depremde yıkılan evinin enkazında hayatını kaybeden E.S.nin kredi kartlarını çalıp, bin liralık alışveriş yapan Mustafa B. (22), Adanada devriye görevi yürüten polis ekiplerince yakalandı.

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Enkazdan çaldığı kredi kartlarıyla alışveriş yaptı, tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde 12 binanın yıkıldığı Adana’da çok sayıda apartman da ağır hasar aldı. Kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken, yıkılma tehlikesi bulunan apartmanlar da tahliye edildi.

Bu durumu fırsat bilen hırsızlar, bazı evlerden hırsızlık yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri, kent genelinde sokak ve caddelerde çeşitli önlemler aldı. Sık sık devriye görevi yürüten ekipler, şüpheli araçları inceleyip, kişilerin GBT’sini sorguladı.

ŞÜPHELENDİ

Denetimlerde durdurulan takside şüpheli hareketler sergileyen Mustafa B.nin üst aramasında başka bir kişiye ait 3 kredi kartı ele geçirildi. Yapılan incelemede kredi kartlarının, Hatay’da yıkılan evinin enkazında hayatını kaybeden E.S.ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Mustafa B.nin, kredi kartlarıyla toplamda bin liralık alışveriş yaptığı tespit edildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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