Enkazdan çıkıp muayene olmadan su içmeyen Hazal iyileşiyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra annesiyle kurtarılan 5 yaşındaki Hazal Güner'in tedavisi Mersin'de sürüyor.

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Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yıkılan Sultanevler Sitesi’nde bir blokun enkazından çıkarıldığında su içmek isteyip istemediği sorusuna “Yok, daha muayene olmadım” yanıtını veren Hazal ile annesi Betül Güner, Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Anne ile kızının sağlık durumu, deprem sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan babası, dayısı ve yakınları tarafından takip ediliyor.

İHH ve AFAD ekiplerince kurtarılan Hazal’ın dayısı Mehmet Kartopu (45), AA muhabirine, kendisinin ailesiyle 5 katlı bir binanın teras katında yaşadıklarını söyledi.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşadıklarını aktaran Kartopu, “Çocuğumu ve eşimi yanıma aldım. Depremin bitmesini bekledik. Daha sonrasında merdivenlerden aşağıya indik ve güvenlikli bir bölgeye geçtik. Aşağıya indikten sonra her şey karmakarışıktı zaten. İlk aşamada binamız yıkılmadı. Şu an yıkılıp yıkılmadığını da bilmiyorum.” dedi.

72 SAAT ANNESİNİN KUCAĞINDA KALMIŞ

Kartopu, daha sonra kardeşi Betül Güner ve yeğenlerinin yaşadığı bölgeye geçtiğini anlattı.

Yıkılan binanın enkazından 11 yaşındaki yeğeni Cihan’ın kendi imkanlarıyla çıktığını dile getiren Kartopu, şöyle konuştu:

“Kardeşim, yeğenlerim Hazal ve 13 yaşındaki Ahmet Efe göçük altından 72 saat sonra çıkarıldılar. Enkazdan çıkarıldıktan sonra komşuları ile denk geldiler, orada birbirlerine güç verdiler. Hazal 72 saat boyunca annesinin kucağında kalmıştı. Ahmet Efe olay yerinde vefat etti. 2 gündür Hazal’ın yanındayım.

Hazal, Antakya hastanesine götürülmüştü, bizler de gittik. Orada ilk müdahalesi yapıldı, daha sonra ambulansla İskenderun’a sevk edildi. Askeri gemiye alındılar. Sağ olsunlar orada bizlerle çok iyi ilgilendiler, her türlü müdahaleler yapıldı. Daha sonra Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildik. Burada da ilk müdahaleler yapıldı, filmler çekildi. Hazal’ın da kardeşimin de şu an sağlık durumları çok iyi.”

Kartopu, Hazal’ın çok zeki, hemen her şeyi kavrayan bir çocuk olduğunu dile getirdi.

Umutlarını bir an olsun kaybetmediklerini vurgulayan Kartopu, hayatta her zaman bir mucizenin olabileceğini sözlerine ekledi.

Tarsus Devlet Hastanesi Pediatri Bölümünde görevli Uzman Dr. Celal Özkaya da Hazal’ın genel durumunun iyi olduğunu aktararak, “Hazal’ın takiplerini servisimizde yapıyoruz. Gerekli destekleri veriyoruz. Annesinin de genel durumu iyi. İlk geldikleri güne göre durumları daha iyi, ısındılar, takiplerine devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)

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