Enkazdan gülümseyerek çıktılar, umut oldular

Hatay’da mucizenin adı bu kez Alkan kardeşler oldu. Depremin 4. gününde arama kurtarma çalışmalarını Hatay General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yoğunlaştıran ekipler depremin 86. saatinde Alkan kardeşleri enkazdan sağ olarak çıkardı. Alkan kardeşlerin gülümsemesi ve el sallamasıyla ekipler de moral buldular.

İsmail AKIN

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Hatay'da depremin 84. saatinde 21 yaşındaki Fuat Çamber'i kurtaran Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri bu kurtarıştan iki saat sonra bir mucizeye daha imza attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin kahramanları depremin 86. saatinde aynı bölgede 74 yaşındaki Semiha Alkan ve kardeşi 69 yaşındaki Mehmet Alkan'ı enkazdan çıkardı.

1.5 SAATLİK TİTİZ ÇALIŞMA

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki Karabay Apartmanının enkazında sismik dinleme cihazıyla yapılan dinleme sonucu enkazın altında canlı olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından yapılan 1.5 saatlik titiz çalışma sonucu Semiha ve Mehmet Alkan 5 katlı Karabay Apartmanı'nın enkazından sağ olarak kurtarıldı.

KARDEŞLERİN GÜLÜMSEMESİ MORAL OLDU

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen Alkan kardeşler, enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınarak battaniyeye sarıldı. Vatandaşın alkışları ve “Helal olsun” sözleri eşliğinde sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 saat arayla 2 canı daha sağ kurtarabilmenin sevincini yaşayan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Alkan kardeşlerin gülümsemesi ve el sallamasıyla moral buldu. Alkan kardeşlerin yakınları canisparane çalışmaları için itfaiye erlerine teşekkür etti.