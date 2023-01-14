Erbakan son anketi açıkladı! İşte partisinin oy oranı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel merkezlerinin aralık ayının başında Türkiye genelinde 1600 denekle yaptırdığı anketteki oy oranını açıkladı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ‘Anadolu Buluşmaları' kapsamında Antalya'da bir otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Erbakan'ın açıklamaları şöyle:

*Genel merkezimizin aralık ayının başında Türkiye genelinde 1600 denekle yaptırdığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

“BU OY ORANI YETERLİ DEĞİL”

*Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu seçim döneminde gayretli çalışmayla oy oranını yüzde 10’un üzerine taşımak için çalışacağız. Seçimlerde milletimizin görüşü Millî Görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak.

*Birinci ve ikinci büyük kongrelerimizde sürpriz yapmıştık. İnşallah en büyük sürprizi yapılacak ilk seçimde gerçekleştirmiş olacağız.

“VATANDAŞ İÇİN ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

*İktidar ‘vatandaşımızı 20 yıl boyunca enflasyona ezdirmedik' diyor. Ancak sahada en çok gezen parti olarak özellikle dün Konya'da da gördük artık bıçak kemiğe dayanmış.

*Esnafıyla, çiftçisiyle, maaşla geçinen ücretli kesimiyle herkes sabrının son noktasına gelmiş.

“İKTİDAR MİLLETİN DEĞİL İMTİYAZLILARIN İKTİDARIDIR”

*Her fırsatta söylüyoruz, bu iktidar işçinin, emekçinin iktidarı değil, imtiyazlıların, faiz lobisinin iktidarıdır. Vatandaş açlık sınırında yaşamaya mahkumken dünyada en fazla kamu ihalesi alan 7 şirketten 5'i Türkiye'de ve 20 senede bu şirketlere verilen ihale bedeli 200 milyar dolar civarındadır.

*Bu yetmemiş bu imtiyazlılara 128 kez vergi muafiyeti çıkartılmış. Bunlardan bir tanesine 2020 yılı Eylül ayında bir holdingin bir kalemde 9,5 milyar lira vergi borcu siliniyor. Bu parayla 500 tane SMA hastasının tedavisini karşılamak mümkün.

*Vatandaşa esnafa köylüye gelince vergi borcunu affediyorlar mı? Bağırta bağırta köylünün traktörüne haciz yapıyorlar. Bir de imtiyazlılara verilen milyarlık ihaleler adrese teslim pazarlık usulüyle yapılıyor.

*İşte Kütahya Zafer Havalimanı örneği, 50 milyon euroya mal olan havalimanına 2044 yılına kadar vatandaşın cebinden çıkacak para 208 milyon avro. Yani 3 buçuk milyar liraya yakın fazladan parayı bu millet fazladan müteahhitlere ödeyecek.

“FAİZE VERİLEN PARAYLA 3 UKRAYNA İNŞA EDİLEBİLİRDİ”

*Uzmanlar savaşta olan Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken paranın 180 milyar dolar olduğunu söylüyorlar. Bizim 20 sene faize verdiğimiz parayla 3 tane Ukrayna'yı imar etmemiz mümkün.

*Bu yetmedi bir de 3 senede daha Orta Vadeli Programa göre 100 milyar dolar daha faize gidecek. Matematik gerçekler de gösteriyor ki bu iktidar imtiyazlıların faiz lobisinin iktidarıdır.

ALTILI MASA ELEŞTİRİSİ

*Tek adam rejiminde şikayet edenler Altılı eş cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye kalkıyorlar. Sayın Davutoğlu bir cumhurbaşkanı seçileceği zaman o cumhurbaşkanı alacağı her kararda 6 genel başkandan icazet alacak.

*Bazıları bunu ‘7 kocalı Hürmüz olarak ifade etmişler, biz o kadar ileri gitmesek de bu ‘7'li eş Cumhurbaşkanlığı' Sistemi demek.

*Tamamen bir karmaşaya kaosa istikrarsızlığa yol açacak, işleyişi yavaşlatacak, milletin seçtiği cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanamayacak. Altı tane insandan imza almak zorunda kalacak. ‘Tek adam rejimi' derken yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz.

*Siz de 7 adamla nasıl yöneteceksin? Kaldı ki anayasada böyle bir yetki yok. Anayasada milletin seçtiği cumhurbaşkanı yetkilerini kimseye sormadan kullanır. Yedi kişiye danışarak nasıl hareket edecek?

“MİLLETİMİZ 2 İTTİFAKA MAHKUM DEĞİL”

*Milli kaynak paketleri kitabı, 81 ile 681 refah projesi kitabı, biz Türkiye'yi biliyoruz kitabı, ilk 100 gün icraatları kitabı ile ne yapacağımız anlattık. Türkiye'de maddi ve manevi kalkınma hamleleri yapacağız.

*Faiz canavarına giden paraların kurtarılması, israfın önlenmesi, kamudaki israf, imtiyazlı holdinglere haksız olarak aktarılan kaynakların kesilmesi, borçsuz zamsız vergisiz kaynak üreteceğiz. Bu kaynak dar gelirlerin refah seviyesini arttırılmasında kullanılacak

“YENİDEN REFAH PARTİSİ SEÇİME TEK BAŞINA GİRECEK”

*Bizim prensiplerimiz ve kırmızı çizgilerimiz son derece hassas. Bunlar noktasında herhangi bir uzlaşma olmadığı takdirde herhangi bir ittifakta yer almamız mümkün değil.

*Yeniden Refah Partisi kendi başına seçimlerde herhangi bir ittifakta yer almadan girecektir.

“CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINDA İKİNCİ TURA KALMAMIZ SÜRPRİZ OLMAZ”

*Seçimlerin ikinci tura kalması HDP'nin de kendi adayını göstermesi yüksek olasılık olarak değerlendirilebilir.

*HDP'nin kendi adayını göstermesi ve AK Parti'nin halk nezdinde hızlı erimesiyle, bizim aradan sıyrılıp ikinci tura kalmamız kuvvetli bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor.

*İkinci kalmasak ne olacağını bilmek daha tüm adayların netleşmediği, konjonktürün belli olmadığı bir ortamda konuşmak için erken diyebiliriz.