Erdoğan açıkladı! Depremzede balıkçılara destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz" dedi.
İstanbul’da Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
*Afet bölgesi illerinde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları için iki ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz.
*Yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz.
*Geçen yıl 312 milyon dolar olan Türk somonu ihracatını inşallah bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız.
*12 metreden küçük gemisi olan 14 binden fazla kıyı balıkçılarımıza da sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçımıza ödeme yaptık.
“400 MİLYON DOLARA ULAŞTIRACAĞIZ”
*Her yıl ölçek ve hedef büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Su ürünleri ihracatında hedefimiz 1 milyar dolardı. Tam 4 yıl önce bu rakama ulaşmayı başardık.
*100’den fazla ülkeye ihracat yapan sektörümüz 1.7 milyar doları kazandırdı. Hedefimiz bu yıl bir rekor daha kırmaktır.
*Türk somonu ile Ege ve Akdeniz’de yetiştirilen levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Türk somonu çok ciddi talep gördü.
*Geçen yıl 312 milyon dolar olan ihracatı bu sene 400 milyon dolara ulaştıracağız.