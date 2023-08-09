Erdoğan açıklamıştı… Cumhur İttifakı ortağından fındık tepkisi

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, fındık taban fiyatlarının beklentinin altına kaldığını söyleyerek tepki gösterdi. Erbakan, “Fındık maalesef bu sene de hak ettiği değeri bulamadı. Mevcut şartlar, maliyetler, verilen büyük emek, üreticimizin feryadı göz önünde bulundurulduğunda, bu sene fındık taban fiyatının 140 TL’den az olmaması gerektiği görüşümüzü ifade ediyoruz” dedi.

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Fındık alım fiyatları geçtiğimiz gün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmişti. Açıklanan fındık taban fiyatı Giresun kalite için 84 lira, levant kalite için 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklama ile taban fiyata tepki gösterdi.

“ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP”

“Fındık maalesef bu sene de hak ettiği değeri bulamadı. Fındık taban fiyatları beklentilerin altında kaldı” ifadelerini kullanan Erbakan, “Bu noktada üreticiler tarafından kurulan Fiskobirlik'in işlevini yerine getiremez halde olması da çiftçimiz için çok büyük bir kayıptır” dedi.

‘MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN TEMSİLCİSİ’ VURGUSU

Erbakan, açıklamasına şöyle devam etti:

* “Mevcut şartlar, maliyetler, verilen büyük emek, üreticimizin feryadı göz önünde bulundurulduğunda, bu sene fındık taban fiyatının 140 TL'den az olmaması gerektiği görüşümüzü ifade ediyoruz.

* Tüm tarım ürünlerine olduğu gibi fındığa da en yüksek taban fiyatlarını vererek üreticinin yüzünü güldüren Milli Görüş'ün temsilcisi Yeniden Refah Partisi olarak, her zaman tarım üreticisinin yanında olduğumuzu, gelişmeleri yakinen takip ettiğimizi, üreticilerimizin hak ettiği ürün bedellerini alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

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